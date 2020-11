Firenze, 19 novembre 2020 - “Zero aiuti” è il cartello che hanno esposto tutti i commercianti di via de' Guicciardini e dintorni. Parole che suonano come epitaffi e che si rincorrono una dopo l'altra su tutte le vetrine e i bandoni abbassati. In piazza Pitti l'atmosfera è surreale: salvo alcuni locali, che hanno deciso di giocare la carta dell'asporto, tutte le attività sono chiuse. “Siamo qui per far sentire la nostra voce, perché gli aiuti che abbiamo avuto sono irrisori rispetto alle perdite che registriamo – non usa mezzi termini Tommaso Sabatini, presidente dell'associazione via de' Guicciardini e titolare di Cuoiofficine Firenze – e perché vogliamo far capire cosa significhi avere un negozio: essere accolti, sentirsi non solo clienti ma ospiti a cui si cerca di tramandare storia e tradizione. Vi chiediamo di non far morire tutto questo che è la struttura che tiene saldo il terreno dell'economia e della cultura toscana”.

Infatti, su uno dei manifesti affissi si legge: “Negozi: cortesia, accoglienza, cultura”. In piazza, anche Daniele Mangani che è la seconda generazione alla guida di Giotto Leather ed è anche il vice presidente dell'associazione via de' Guicciardini. Lui punta il dito contro la mancanza di aiuti: “Ci sentiamo abbandonati, lo Stato ci ha dato briciole in proporzione alla situazione drammatica che stiamo vivendo. Se avessimo dovuto sopravvivere con gli aiuti della Stato avremmo dovuto chiudere. Abbiamo attinto ai nostri risparmi e ora siamo senza stipendio da mesi mentre tutte le spese continuano a correre. Tra l'altro, mentre ci sono attività che possono continuare a lavorare con l'asporto, noi no. Chiediamo al Governo di fare qualcosa prima che sia troppo tardi”. "Prima che tanti saranno costretti a chiudere" conclude Umberto Luciano, titolare dell'omonimo negozio nonché la memoria storica di tutta la zona.