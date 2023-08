Firenze, auto in fiamme in piazza della Libertà: disagi alla circolazione

Firenze, 28 agosto 2023 – Questa mattina, intorno alle 8.30, un'auto è andata a fuoco in piazza della Libertà. Visto il lunedì e il fatto che molti fiorentini sono rientrati in città, ci sono stati diversi disagi alla circolazione.

In quell'area, dallo scorso 1 agosto, è stato ampliato il cantiere per la tramvia (la variante al centro storico) con l'interruzione della direttrice viale Matteotti-viale Don Minzoni.

Ci sono poi lavori in viale Lavagnini, viale Don Minzoni, viale Matteotti e via Cavour. Per quanto riguarda piazza della Libertà i lavori stanno interessando la porzione della piazza lato viale Matteotti: resta il collegamento tra viale Matteotti e viale Lavagnini/rientro su viale Matteotti (tre corsie lato centro piazza) e quello da via Lorenzo il Magnifico-via Pier Capponi/viale Don Minzoni (due corsie lato Parterre), mentre la direttrice viale Matteotti-viale Don Minzoni è appunto interrotta.