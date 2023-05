Piazza e A1, Giani con Lazzerini

Il presidente Eugenio Giani a Tavarnuzze ha sostenuto il candidato di "Impruneta [email protected]" Riccardo Lazzerini, appoggiandone la proposta di sperimentare la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti. "Come Regione – ha detto Giani – faremo un hub a Impruneta con la Casa di Comunità". Inoltre "metteremo il protocollo di intesa con Società Autostrade su carta per calendarizzare gli interventi promessi". "Non sanno di che parlano" replica il candidato di "Voltiamo pagina" Matteo Zoppini: "I primi a parlare del dossier Autostrade da 32 milioni, siamo stati noi. Sono opere bloccate, ma chi oggi ne parla non ha studiato nemmeno un foglio". Elenca i lavori non fatti, a partire "dal parcheggio scambiatore della Certosa da 21 milioni, 3 piani e 800 posti: è stato ridotto a circa 240 posti per un meno di 10 milioni, senza garanzie di compensazione".