Piazza dei bambini, si alza il sipario Dieci spettacoli nelle vie del centro

E’ dedicato ai bambini il ricco cartellone di spettacoli teatrali e musicali con protagonisti provenienti dall’Italia e dalla Svizzera. E il via è proprio oggi, a cura della Compagnia Teatro popolare d’arte, del Teatro delle Arti e dell’amministrazione comunale di Lastra a Signa. Dieci gli appuntamenti, tutti a ingresso libero. "La piazza dei bambini", questo il nome dell’iniziativa, è un progetto di “rigenerazione urbana di comunità“, nato per valorizzare la piazza principale del paese, cui hanno partecipato i cittadini stessi grazie a un crowdfunding, che ha consentito di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione (la campagna è attiva anche durante la manifestazione su www.retedeldono.ititn218800). La direzione artistica è di Francesco Giorgi, che ha trasformato le strade di Lastra in un palcoscenico naturale per spettacoli e laboratori dedicati all’infanzia e all’adolescenza, mentre sponsor principale è Publiacqua.

Si inizia dunque stasera (ore 18.30) con "La grande parata", performance di apertura che vede coinvolte l’Accademia musicale Caruso, la Banda della Misericordia di Malmantile, la Scuola di sanza Md Academy e l’Asd Scuola di danza Luv Dance. Domani (ore 21) ci sarà "Rendez-vous", spettacolo di giocoleria della Compagnia Begherè. Poi martedì 4 luglio (ore 21) "La piazza dei giochi", staffetta non competitiva 4x1000 bimbi-genitori-nonni a cura della Nuova Atletica Lastra; mercoledì 5 (ore 21) "La casa di Pinocchio", spettacolo di contastorie e burattini di e con Alessandro Gigli; giovedì 6 (ore 21) "The Van Beethoven Game" in collaborazione con Venti Lucenti; martedì 11 (ore 21) "Fellini Zirkus", spettacolo di marionette della Compagnia Cappello Rosso; mercoledì 12 (ore 21) "La leggenda del pianista nel Capão", concerto e narrazione di e con Stefano Cortese. Ma ci sono anche altri eventi in programma, da scoprire strada facendo, fra piazza Garibaldi, l’Antico Spedale di Sant’Antonio e il centro storico, fino al gran finale il 27 agosto durante l’Antica Fiera. Il progetto ha il sostegno di Comune, Città Metropolitana e Regione.

Lisa Ciardi