Pianvallico resta senza internet L’allarme dalla zona industriale

Rimanere senza collegamento internet è ormai un disagio per chiunque. Ma se accade in una zona industriale, causa anche danni evidenti. Sta accadendo, da due giorni, in un’ampia zona di viale Kennedy a Scarperia e San Piero, nell’area industriale di Pianvallico. Da mercoledì mattina niente web, niente posta elettronica, internet non c’è più. E un gruppo di imprenditori ha anche allertato l’amministrazione comunale, perché si faccia sentire con i gestori del servizio. "E’ una situazione insostenibile – dice uno di loro -. Questo blocco totale delle comunicazioni online ci sta causando gravissime difficoltà".

Non sono state ancora chiarite le cause di questo improvviso e prolungato black-out. Qualche tecnico ha ipotizzato che vi sia stato un blocco dovuto alle temperature troppo alte. Anche se il non funzionamento di internet è continuato anche ieri, giornata in cui il termometro è sceso di qualche grado. Oppure c’è chi dice che sia stato tranciato un cavo durante alcuni lavori a un vicino ponte. Questo era accaduto nei giorni scorsi anche a Palazzuolo per la telefonia mobile.

P.G.