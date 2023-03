Piantedosi: "La violenza non ha colore politico"

"C’è stato un dibattito e il ministro Valditara ha espresso la sua opinione, condivisibile o meno". Sullo scontro a distanza tra il ministro dell’istruzione e la preside del Da Vinci è intervenuto anche il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi in audizione alla Commissione Affari costituzionali. "Quando ha espresso le sue opinioni sulla lettera della preside – continua -, Valditara stava esercitando libertà di manifestazione del suo pensiero, che è esercitabile anche da un ministro della Repubblica. La violenza è violenza e va perseguita a prescindere da ispirazioni pseudopolitiche. Non potete chiedere a un ministro di farsi carico di una maggiore affezione rispetto ad una violenza o rispetto ad un’altra. La violenza è violenza, non ci può essere nessuna coloratura o pseudoideologia che possa giustificarla".

Nella riunione con i capigruppo del Senato le opposizioni all’unanimità hanno chiesto un’informativa urgente del ministro Valditara, rispetto alle sue dichiarazioni contro la preside, teatro nei giorni scorsi di un’aggressione perpetrata da parte di giovani di estrema destra.

Lo spiegano al termine della riunione con i capigruppo, Simona Malpezzi (Pd), Barbara Floridia (M5S), Raffaella Paita (Azione-Italia Viva) e Peppe De Cristofaro (Avs). "A Firenze non è avvenuto un fatto di deplorevole ricorso a comportamenti maneschi – attacca invece Dario Parrini, senatore dem -, ma un pestaggio squadrista davanti a una scuola che ha coinvolto due studenti e ha portato alla denuncia per violenza aggravata 6 studenti aderenti a Azione studentesca legata a Casaggì, realtà che fanno parte dell’album di famiglia del partito di maggioranza. Questo fatto è un fatto eccezionale, avvenuto il 18 febbraio, le do atto ministro di averla chiamata un’aggressione. Le sue parole sono da considerare un passo avanti".