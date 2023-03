Piantedosi: “La riforma del processo penale è irrinunciabile”

Il ministro Piantedosi in collegamento con il convegno

Firenze, 3 marzo 2023 - "La riforma del processo penale si inquadra in un ambizioso percorso intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi per accedere ai consistenti finanziamenti previsti dal Pnrr, e quindi si tratta di un'opportunità irrinunciabile per rendere l'Italia un paese più moderno ed efficiente".

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo in videocollegamento in occasione del convegno 'Effetti della riforma Cartabia sulle attività della Polizia giudiziaria', organizzato da Fsp Polizia di Stato e in corso a Firenze.

"In questo quadro l'acceleramento del processo rappresenta un'innovazione strutturale fondamentale in grado di sostenere la competitività delle imprese e le aspettative dei cittadini - ha aggiunto - Le novità del decreto legislativo 150 del 2022 incidono fortemente anche sull'attività delle articolazioni delle forze di polizia che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e in materia di processo penale possiamo dire che proprio le forze di polizia sono il front office di ogni quadro ordinamentale".

Nic.Gra.