Piante e migrazione Scoprire la villa di Rusciano

L’estate di Cantiere Obraz, alla scoperta di Firenze con “Urbano Fantastico” per grandi e piccini, martedì alle 18 fa tappa alla splendida Villa di Rusciano (via di Ripoli 70) con lo spettacolo Piante e Migrazione (Naturesimo). Ingresso libero con prenotazione consigliata. Il teatro incontra la scienza in un viaggio per conoscere il patrimonio arboreo fiorentino, con gli attori di Cantiere Obraz. La direzione artistica del progetto è di Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti, realizzato grazie all’apporto creativo e alla collaborazione degli altri componenti di Cantiere Obraz: Michela Cioni, Thomas Harris, Antonella Longhitano e Camilla Pieri. Introduzione scientificoturistica della dottoressa Gaia Bigiotti della Facoltà di Agraria e Scienze Naturali. Musiche dal vivo di Erika Giansanti. “Naturesimo” sono sei date con performance teatrale con musica presso gli alberi monumentali, i giganti verdi del patrimonio arboreo di Firenze. Azioni teatrali e incontri che vogliono sensibilizzare al rispetto del pianeta, con un particolare riguardo al mondo delle piante.

Informazioni e prenotazioni 3281445127 telefonoWhatsapp o scrivendo a [email protected]; sito web Urbano Fantastico: http:cantiereobraz.iturbano-fantastico; https:cantiereobraz.itnaturesimo; Facebook: https:www.facebook.comcantiere.obraz