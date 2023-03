Piantati cinquanta nuovi alberi

Altre cinquanta nuove piantumazioni in via Toscanini, a Sieci. Si aggiungeranno a quanto il Comune di Pontassieve ha già fatto in un anno di lavori e di cura del verde nei centri abitati, nelle scuole e nei parchi. Nel 2022 e in questi primi mesi del nuovo anno 2023 sono stati molti gli interventi eseguiti, soprattutto da Aer. In questi mesi 93 alberi sono stati potati in maniera da permetterne una ricrescita regolare e mantenerli in sicurezza. Si tratta di cedri, lecci, aceri e tigli presenti in tutti i centri abitati del territorio comunale. Alle potature si sommano poi i circa 170 interventi di risagomatura. Tante anche le nuove piantumazioni con circa cinquanta nuovi alberi, piante più idonee al territorio. Non soltanto sostituzioni, alcune già realizzate e altre arrivo: nuove alberature e siepi vanno ad arricchire di verde pubblico aree come via Toscanini a Sieci, prima e a seguire le vie Verdi e Garibaldi a Pontassieve.

Leonardo Bartoletti