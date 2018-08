Palazzuolo sul Senio (Firenze), 4 agosto 2018 - Quello strano odore dei loro vestiti ha insospettito i carabinieri, che hanno scoperto nei dintorni della loro casa una piantagione di cannabis. E' accaduto a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Due ragazzi originari della Romagna si erano rivolti loro stessi ai carabinieri perché avevano smarrito i loro cani. Gli animali erano stati poi ritrovati, ma appunto i sospetti dei carabinieri hanno portato gli stessi uomini dell'Arma a controllare la zona dell'abitazione dei due. E hanno rapidamente trovato una piantagione di cannabis, grazie anche all'aiuto del cante antidroga Bekasi, che ha puntato subito l'obbiettivo. Erano diciassette le piante con altezz variabili tra 65 e 130 cm. La perquisizione dell'abitazione dei due ha permesso di recuperare e sequestrare più contenitori di vetro contenenti in totale 110 gr. di marijuana già essiccata e pronta all’uso. I due giovani improvvisati agricoltori, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Firenze per produzione abusiva di sostanze stupefacenti.