Piano urbano della mobilità. La fotografia del traffico

Sono numeri da spavento: 161mila spostamenti ogni giorno a Scandicci. Sono fatti in prevalenza con l’auto propria, segno che sulla mobilità pubblica c’è ancora molto da lavorare. Una foto reale, quella fornita dal report dei tecnici che stanno lavorando al piano urbano della mobilità, che è stata consegnata all’amministrazione e in questi giorni viene condivisa con la cittadinanza. Facendo uno spaccato su questi spostamenti nel giorno feriale, 122mila sono di scambio da e per la città (68% auto 8 bus 5 tram); 39mila (64% su auto 10% bus) sono quelli esclusivamente dentro il territorio comunale di Scandicci. "Dati su cui riflettere – ha detto l’assessore alla mobilità Yuna Kashi Zadeh – ogni persona si muove 4 volte in un giorno in città usando il mezzo proprio. Dobbiamo lavorare molto su questo, con l’obiettivo di rendere più fluida la mobilità e migliorare anche sul fronte del trasporto pubblico". Il quartiere con più spostamenti è Casellina 16.600, mentre la zona industriale è a 13.800 e Scandicci centro 10.100. Ma sono i numeri sul transito dalle 6 alle 20 delle vetture a fare impressione: dallo Svincolo FI-PI-LI passano 28.946 ossia 34 auto al minuto; in piazza Marconi e via Dante girano 16.527 mezzi, ovvero 19 auto al minuto; su Donizetti Ponchielli invece siamo a 16.552 in media sempre 19 auto minuto. Dando un’occhiata alla sosta, 1879 sono i posti gratis, 264 a pagamento, 127 riservati a disabili, 3 veicoli elettrici. La tramvia smuove una fetta importante di passeggeri, 2.5 milioni al mese; 95mila al giorno nei feriali; 81mila nei prefestivi.

E’ l’adduzione che evidentemente funziona il giusto, visto che sul piano della sosta, i punti più caldi sono proprio quelli vicini al tram, segno che i cittadini possono ancora parcheggiare vicino ai binari. Lo studio è stato condotto dalla ditta Tps Pro di Bologna con il coordinamento dell’ingegner Stefano Ciurnelli che ha l’incarico per la redazione del Pums. Conclusa lungo le strade di Scandcici la raccolta dati relativa a flussi di traffico, sosta, trasporto pubblico e incidentalità negli ultimi anni, adesso è arrivato il momento di presentare il mobility report ai cittadini: sarà base per la redazione del futuro Piano urbano di mobilità sostenibile Pums. La fase di studio della situazione attuale della mobilità nel territorio di Scandicci è iniziata all’inizio del mese di marzo. Siamo in fondo anche alle assemblee pubbliche, prologo alla fase operativa vera e propria.

Fabrizio Morviducci