Piano urbanistico, previsti nuovi insediamenti Oltre al Viola Park, il recupero di Mondeggi

Con 14 voti a favore e uno contrario, il consiglio ha approvato in maniera definitiva il piano strutturale e il piano operativo. "Abbiamo accolto le osservazioni di cittadini e associazioni, segno di un ascolto concreto del territorio dopo un lungo coinvolgimento della popolazione già dal 2017" dicono il sindaco Francesco Casini e il suo vice Paolo Frezzi. Ora i nuovi strumenti urbanistici comunali possono passare alla conferenza paesaggistica e poi al via libera finale. Tra i principali interventi, oltre al Viola Park, il piano include i nuovi stabilimenti dell’alta moda e i nuovi poli scolastici; ridotte le nuove residenze nella Piana di Ripoli, inseriti i parchi urbani e anche l’avvio del percorso di recupero di Mondeggi.

"Abbiamo stralciato previsioni come Osteria Nuova o via Roma, dimezzate le previsioni dei vecchi strumenti urbanistici ad Antella e cancellate le previsioni a Sorgane". Plaude il Pd: "Anche grazie a noi, è stato raggiunto l’equilibrio tra sviluppo sostenibile, attenzione al territorio e semplificazione delle norme" dice il segretario comunale Edoardo Ciprianetti.

Non sono d’accordo le associazioni aderenti al coordinamento di Bagno a Ripoli: "Nonostante il relativo contenimento per effetto dell’opposizione di cittadini, associazioni e istituzioni riguardo allo spropositato dimensionamento edilizio e consumo di suolo al momento dell’adozione nella primavera 2022, i due piani continuano a essere anacronistici con ingiustificata attenzione a speculazione e rendita fondiaria e edilizia, anziché a quelli generali della qualità della vita e della conservazione del patrimonio territoriale". Accuse che per l’amministrazione sono infondate.

Manuela Plastina