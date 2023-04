Piano strutturale: ok alla variante Vigerà per 20 anni

IMPRUNETA

Approvata in via definitiva la variante generale al piano strutturale con le osservazioni e controdeduzioni arrivate nell’autunno scorso. Il Comune ci lavorava da maggio 2020 e ha visto la produzione di numerosi elaborati tecnici, ed anche la partecipazione della cittadinanza e di varie realtà politiche, produttive e sociali. Si tratta del documento che definisce le scelte strutturali e strategiche di lungo periodo e le regole per le future trasformazioni, tutele e strategie di sviluppo per i prossimi 20 anni. Soddisfatto l’assessore Lorenzo Vallerini: "E’ stato un lavoro di squadra che ha definito scelte importanti per la rivitalizzazione ed il recupero del centro storico, la valorizzazione e la tutela dei paesaggi rurali, le implementazioni dello sviluppo urbano e di opere pubbliche. È adeguato alle sfide che ci aspettano nei prossimi anni".

Autonomia differenziata:

cos’è e chi la vuole

BAGNO A RIPOLI

La proposta di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata è al centro dell’incontro di oggi alle 16 organizzato dal Comitato di Bagno a Ripoli del "Gruppo per la Costituzione" alla Casa del Popolo di Grassina. Ne parlano il magistrato Beniamino Deidda e il professor Paolo Brunori dell’Università di Firenze e della London School of Economics. Titolo: "La fine dell’Unità d’Italia: l’autonomia differenziata spacca il Paese".