"Piano strutturale approvato ma inutile"

L’ultimo consiglio comunale di questa consiliatura si riversa sulla campagna elettorale. Matteo Zoppini, candidato con Voltiamo Pagina, denuncia "l’approvazione con grave ritardo e con i soli voti della maggioranza della variante generale al piano strutturale. Ma senza approvazione del piano operativo, non avrà seguito". Il Pd, dice, "richiama come indicazione strategica il progetto di piazza Buondelmonti che nel 2006 vinse il concorso internazionale. E‘ deplorevole: i professionisti incaricati di redigere il piano strutturale avevano respinto la richiesta di un progetto mai portato avanti e che è costato già 250mila euro". Denuncia poi "l’incoerenza delle schede di trasformazione: previsto un nuovo insediamento produttivo all’ex cava del Ponte di Cappello interessata da una frana, mentre si cambia la destinazione d’uso dell’ex fornace Sannini-Chiti al Ferrone e della ex Fornace Impruneta alle Sibille". Nessuna nuova infine "per le scuole: resta la sola localizzazione dei Sassi Neri".