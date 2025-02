Piano rifiuti, domani l’incontro

Un incontro pubblico per parlare del "Piano regionale dell’economia circolare (Prec) - Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", principale strumento di indirizzo, programmazione ed attuazione per la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Toscana. L’appuntamento è previsto per domani, mercoledì 12 febbraio (alle ore 21), al circolo Acli L’Ulivo di via Turati 4, a Lastra a Signa, per approfondire il tema con l’assessora regionale Monia Monni con deleghe all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo e protezione civile e con il sindaco Emanuele Caporaso. L’appuntamento è organizzato dal Partito Democratico.