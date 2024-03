Piano riequilibrio, Fiesole ha i soldi. Investimenti su verde, giochi e velox

di Daniela Giovannetti

L’uscita dal Piano di Riequilibrio, che per un decennio ha di fatto immobilizzato le finanze del Comune, comincia a dare frutti. L’amministrazione ha trovato le risorse necessarie (circa 220mila euro) per realizzare alcuni interventi promessi da tempo e più volte rinviati. Il primo riguarda i più piccoli e si è concretizzato nell’acquisto di nuove attrezzature nelle scuole e giochi, che sono stati montati in undici giardini comunali.

C’è poi stato l’acquisto di tre speedvelox; due sono già in funzione e il terzo verrà posizionato a breve. Infine è in corso di ultimazione l’attivazione dei due fontanelli per l’erogazione di acqua di alta qualità a Fiesole e a Girone. Il punto sugli investimenti è stato fatto dal sindaco Anna Ravoni in apertura del Consiglio comunale di giovedì 29 febbraio che nella comunicazione ha tenuto a ribadire di aver dato risposte concrete a richieste arrivate dai cittadini, autovelox compresi. I Fontanelli vanno a integrare quelli già esistenti a Caldine e Compiobbi. L’allestimento è stato ultimato per entrami: quello di Girone è in via dell’Arno; piazza del Mercato è la postazione scelta per Fiesole. "Si tratta di un passo in avanti importante sul piano ambientale per un Comune che, ci auguriamo- ha sottolineato Ravoni- possa in tempi brevi arrivare ad essere un Comune libero da plastiche, dopo che ha messo in campo diverse azioni in tal senso, che vanno dalle iniziative di sensibilizzazione alla distribuzione delle borracce realizzate da Publiacqua nelle scuole". Nel suo intervento il sindaco è tornata quindi a difendere la decisione di introdurre gli speedvelox su palo. "Non sono per fare cassa ma per migliorare la sicurezza. Le tre postazioni fisse sono stati messi nei centri abitati, in luoghi indicati dai cittadini. Sarei contenta non portassero neppure un euro. Perché – ha concluso il sindaco- vorrebbe dire che i limiti vengono rispettati. Purtroppo non è così". A fronte dei 50km/h a Compiobbi infatti c’è chi ha raggiunto i 127 km ; Pian di San Bartolo i 110.