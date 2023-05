Piano operativo, partono gli incontri del Comune nei quartieri

Al via domani il ciclo di incontri di presentazione del Piano Operativo nei Quartieri. Gli appuntamenti saranno aperti ai cittadini previa prenotazione. Le modalità per prenotarsi saranno comunicate di volta in volta dal quartiere che ospiterà l’incontro. Domani l’evento si svolgerà alla biblioteca Canova alle 18.15 alla presenza del sindaco Dario Nardella e del presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni.

"Fino a fine giugno - dichiara il sindaco Nardella, che ha la delega all’urbanistica - è in atto la fase dedicata alla raccolta di osservazioni al Piano operativo sia da parte di persone fisiche che di altri soggetti giuridici. Ho voluto questo confronto in tutti i quartieri per raccogliere ulteriori proposte e spunti utili a implementarlo, integrarlo e perfezionarlo in vista del voto finale in modo da avere uno strumento capace di avere una forte approvazione urbana e di tradurre strategie politiche in strumenti concreti di trasformazioni della città. Grazie agli uffici della direzione urbanistica per il supporto e ai presidenti e ai consigli di Quartiere per la collaborazione. Gli incontri proseguiranno negli altri quartieri fino a luglio. Il calendario completo è consultabile al link: https:quartieri.comune.fi.itdalle-redazionipresentazione-del-piano-operativo-nei-quartieri.