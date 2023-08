Piano operativo: 150 osservazioni Ma ok entro l’anno

Entro fine anno il Piano operativo comunale, lo strumento di pianificazione che sostituisce il Regolamento urbanistico, dovrebbe essere approvato. L’annuncio arriva dall’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi (foto): "Se non subentreranno difficoltà impreviste, confidiamo di poter portare in approvazione il piano nei prossimi mesi. I lavori stanno procedendo bene e, attualmente, sono in fase di redazione da parte degli uffici le controdeduzioni che potranno accogliere, respingere o accogliere parzialmente le osservazioni. Subito dopo partirà il percorso, anche attraverso due commissioni consiliari, per portare all’approvazione il Poc in consiglio comunale. Se riusciremo a rispettare la scadenza dell’approvazione entro fine anno avremo realizzato davvero un iter in tempi molto brevi visto che l’adozione del piano è avvenuta nel gennaio scorso, quindi meno di un anno".

Le osservazioni giunte nei termini, circa 150, presentate da privati, associazioni, comitati, enti e altri soggetti sono meno rispetto a quelle depositate, di consueto, per questi strumenti urbanistici: alcune però sono puntuali e riguardano un solo argomento, altri invece più articolate. Nell’elenco non figura, curiosamente, alcuna osservazione, né da parte del ministero competente né da parte di altre realtà, sul progetto di rigenerazione della Caserma Donati di Quinto Basso, in uno stato di evidente degrado, dove è prevista la realizzazione di un quartiere ad alta sostenibilità che connetta il centro con Quinto Basso: il piano adottato a inizio anno rimarrà dunque inalterato.

S.N.