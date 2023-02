Piano della Rugginosa, fuga delle aziende

di Manuela Plastina

Dal 2017 gli imprenditori che hanno attività produttive e investimenti importanti nella zona dei Piani della Rugginosa sono in attesa di una risposta alle promesse mai, ad oggi, mantenute. Promesse per un problema che per le loro attività sono di fondamentale importanza: da sei anni ormai il cavalcavia dell’autostrada per raggiungere la loro area industriale è chiuso ai mezzi sopra le 12 tonnellate. L’unica altra via per arrivare ai loro siti industriali per i tir è in terra non asfaltata, spesso vittima di smottamenti. A dicembre, con le forti piogge, è stata chiusa per vari giorni per esondazione.

Gli imprenditori sono disperati: sempre più spesso i fornitori si rifiutano di arrivare davanti o dentro i capannoni per paura di impantanare il proprio mezzo su una strada non adatta a un’area industriale che occupa circa 400 persone. Chi vorrebbe vendere o affittare, non trova persone interessate proprio per il disagio di una zona non raggiungibile. Il nuovo ponte deve essere realizzato da Autostrade per l’Italia all’interno dei lavori per la terza corsia. Ma il progetto va approvato dal Ministero.

Il sindaco di Reggello Piero Giunti ha scritto direttamente al ministro Salvini per cercare una soluzione a quella che definisce "una delle zone produttive più significative del mio Comune". Il divieto di transito richiesto a suo tempo dalla Prefettura con Autostrade, ricorda, ha reso necessario l’uso della "Strada degli Argini" in riva destra del fiume Arno, "esposta a rischio di esondazione" con "negative ripercussioni sull’attività delle aziende lì situate".

Il Comune, ricorda Giunti, si è fatto carico a proprie spese della manutenzione della strada.

"Abbiamo chiesto a Autostrade l’avvio dei lavori di ripristino per il flusso dei mezzi pesanti. A ottobre ci hanno comunicato che il rifacimento del cavalcavia è inserito nell’ampliamento della terza corsia, ma sarà possibile avviare l’iter di affidamento dei lavori solo dopo l’approvazione da parte del Ministero del progetto esecutivo dell’allargamento dell’autostrada".

Ma non ci sono certezze sui tempi di intervento. Giunti chiede a Salvini di interessarsi personalmente alla questione e un incontro "al fine di individuare insieme una soluzione".