Piano della mobilità, due incontri per discuterne

Piano della mobilità cittadina, via agli incontri nei quartieri. I primi due sabato prossimo: alle 10 al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri, per le Colline, e alle 15,30 nella sede della Proloco, per la Piana di Settimo. Gli incontri aprono la nuova fase del piano che l’amministrazione sta studiando per migliorare la mobilità in città e renderla sostenibile. "L’approccio partecipativo – ha detto l’assessore alla Mobilità Yuna Kashi Zadeh – prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri interessati, fin dall’inizio e nel corso dello sviluppo e implementazione del processo; ai laboratori partecipativi sono perciò invitati i cittadini e chi lavora, studia, opera nel territorio". I laboratori, dopo un primo momento di spiegazione del Piano della mobilità, si svilupperanno con attività partecipative dove ogni partecipante potrà contribuire con idee e riflessioni. La pianificazione partecipativa è un requisito necessario affinché le persone possano fare proprio il piano di mobilità urbana sostenibile, e partecipare alle politiche che promuove. Altri appuntamenti saranno il 28 aprile alle 21,15 al Castello dell’Acciaiolo per il quartiere di Casellina, il 29 alle 10 ai Salesiani di via di Torregalli per le Bagnese e alle 15,30 alla Spinelli per San Giusto. Gli ultimi due incontri il 5 maggio alle 21,15 alla scuola Rodari per Vingone e il 6 maggio in Auditorium del centro Rogers per il Centro.