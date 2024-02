Piano corruzione. Al via le osservazioni Il Comune di Calenzano avvia il processo di elaborazione del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" per il triennio 2024-2026. Il documento sarà condiviso con comitati, associazioni, rappresentanze delle categorie produttive e cittadini per ricevere segnalazioni e proposte utili. Il precedente piano triennale è ancora in vigore e consultabile sul sito del Comune.