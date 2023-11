Pian del Mugnone. Auto in fiamme e quattro ferite

Saranno i carabinieri ad accertare la causa del grave incidente accaduto alle due di sabato notte sulla Faentina, in zona Pian di Mugnone. Il bilancio è pesante: quattro feriti, di cui due in ospedale con codice rosso e uno in giallo, oltre ad un’auto distrutta dalla fiamme. A scontrarsi frontalmente sono state due utilitarie. Una viaggiava verso Firenze ed aveva a bordo tre donne di 27,28 e 29 anni. Sull’altro veicolo, che andava verso Caldine, c’era solo la conducente, di 39 anni, che è riuscita a uscire dall’abitacolo, senza riportare lesioni riconducibili all’incendio. L’urto è stata distintamente avvertito dalle villette della zona. Alcuni abitanti si sono anche precipitati in strada . Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e quattro ambulanze, fra quella con i volontari della Fratellanza popolare di Caldine, che hanno aiutata uno dei feriti a uscite dall’auto.

D.G.