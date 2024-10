Piacere, Arturo Stàlteri. Mi manda Rino Gaetano

L’ultimo album di Arturo Stàlteri, apprezzato da critica e pubblico, è una vera chicca per chi ama uno dei compositori più influenti del XX secolo: Philip Glass, tra i capifila del minimalismo musicale. Uscito un anno fa (era il 7 luglio), ‘Dodecagon - Arturo Stàlteri plays PHILIP GLASS - è il disco del pianista romano (storico collaboratore di Rino Gaetano, con trascorsi anche con Franco Battiato e Carlo Verdone tra gli altri) che contiene 12 brani dell’artista statunitense rivisitati e approvati da Glass in persona, tanto è vero che l’opera è stata pubblicata dalla sua stessa etichetta discografica: ‘Orange Mountain Music’.

Il musicista sabato 19 sarà a Firenze all’Antisalotto Culturale (via della Fornace 9) proprio per presentare l’album, fortemente voluto da Richard Guerin (assistente personale di Glass). Il concerto prenderà il via con ‘Opening’, nella ‘reversed version’ dello stesso Stàlteri, seguita da tre delle cinque ‘Metamorfosi’ di kafkiana memoria. Il pianista inviterà poi il pubblico ad ascoltarlo in alcune rielaborazioni della suite ‘North star’, scritta negli anni ‘70 per una formazione elettronica. Lo ‘Studio numero 8’ mostrerà l’amore di Glass per le forme più romantiche, quasi schumaniane, mentre l’aria dall’opera ‘Satyagraha’, per tenore e orchestra, verrà in questa occasione proposta in una versione elaborata da Michael Riesman, storico collaboratore del maestro. ‘Mad Rush’ è stata concepita in origine per organo da chiesa, con dedica al Dalai Lama. La versione pianistica è dello stesso Glass. Si terminerà con una lettura di intensa drammaticità del brano ‘Closing’, composto negli anni ’80 per il concept album ‘Glassworks’. Inizio alle 21.