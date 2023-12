"Petrarca.Fiv". Al via il nuovo concorso di narrativa breve

Nuova edizione di Petrarca.Fiv, il concorso di narrativa breve e racconti promosso dal Comune di Figline e Incisa con l’associazione culturale L’Eco del Nulla. Per la sua 5° edizione, ha scelto come tema "A piccole dosi": che storie si nascondono in pillole di quotidianità condivisa? Chi vive con noi momenti privati del nostro presente? Possono partecipare tutti gli over 16 anni con un testo inedito di 5.000 battute da inviare entro l’8 gennaio. In palio per il vincitore c’è un premio da 300 euro. I racconti finalisti saranno pubblicati in una raccolta dedicata.

Molteplici le fasi di valutazione delle opere in concorso: la prima selezione sarà fatta dalla giuria dell’Eco del Nulla che sceglierà 15 racconti. Verranno interpretati da attori in tre puntate di un podcast dedicato per poi essere votati online tra il 1° e il 15 febbraio. I primi 10, andranno in finale, sottoposti al giudizio del pubblico in una serata di lettura dal vivo al ridotto del teatro Garibaldi il 2 marzo e poi dalla giuria tecnica, fino a scegliere i 7 finalisti assoluti e i due vincitori. La premiazione il 27 aprile.

Manuela Plastina