Petrarca Fiv. Lancianese si piazza prima

"Come un lenzuolo in testa" ha vinto la quinta edizione di Petrarca.Fiv: scritto dalla romana Emanuela Lancianese, è arrivato al primo posto dopo una lunga serie di selezioni di giuria e popolari, fino a raggiungere il gradino più alto del podio del concorso letterario promosso dal Comune con l’associazione Eco del Nulla. La sezione speciale dedicata ai cittadini del territorio, è stata vinta da Michele Salvadori con "Incisano". Insieme agli altri 5 finalisti, i loro scritti sono stati pubblicati nel libro "A piccole dosi. Frammenti di un presente in movimento": il volume è stato dedicato alla memoria del giornalista e scrittore incisano Gianni Somigli, scomparso pochi mesi fa e vincitore nel 2021 proprio della sezione speciale con il racconto "Condividere il futuro".

Ma.Pl.