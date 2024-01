’Petrarca FiV’. Al via la quinta edizione del concorso di narrativa

Ancora qualche ora per poter partecipare alla 5ª edizione di Petrarca.Fiv, il concorso di narrativa breve e racconti promosso dal Comune di Figline Incisa con L’Eco del Nulla. Un’edizione caratterizzata da alcune importanti novità, ovvero un podcast e il voto online che serviranno a selezionare i dieci racconti finalisti. Fino a domani è possibile inviare i propri testi sul tema "A piccole dosi": una bevuta con un amico, una canzone per allentare lo stress, un attimo di relax, piccoli gesti condivisi diventano fondamentali in un mondo troppo veloce e intermittente in cui le vite accelerate tolgono spazio all’attenzione. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque abbia compiuto 16 anni di età. Basta inviare un testo inedito in lingua italiana dalla lunghezza massima di 5 mila battute e il modulo di partecipazione compilato a [email protected]. In palio per il vincitore un premio di 300 euro. Sette dei dieci racconti finalisti saranno inoltre pubblicati in una raccolta dedicata.