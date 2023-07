Petizione zone 30, i residenti vincono la battaglia col Comune

Battaglia vinta. Dai cittadini, prima di tutto. Che, anche attraverso le colonne de La Nazione, hanno segnalato un problema, fatto sentire la propria voce e portato all’attenzione generale una questione relativa alla sicurezza. Che, nello specifico, riguardava la richiesta d’istituzione della zona 30 nelle vie Luigi Gori e Giuseppe Garibaldi, a Pontassieve.

Un percorso non certo facile, quello dei residenti nella zona, che si sono mobilitati con tutti gli strumenti a loro disposizione. Prima scrivendo al Comune di Pontassieve. Poi indirizzando una mail al difensore civico regionale, seguita da un sollecito. Quindi mobilitando le persone attraverso una petizione popolare. Infine ottenendo la risposta positiva da parte del Comune stesso, invitato dallo stesso Difensore civico.

D’ora in poi, dunque, tra via Luigi Gori e via Giuseppe Garibaldi si dovrà rispettare il limite di velocità di trenta all’ora. "Ho inviato una mail sia al difensore civico che al sindaco per ringraziamento", dice ora Paolo Torrini, in rappresentanza dei cittadini della zona. Convinto più che mai che un dialogo che parte da questioni concrete e si sviluppa attraverso il confronto, riesca sempre a portare buoni risultati.

Leonardo Bartoletti