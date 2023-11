Pete Doherty show al Festival dei Popoli

Scende il sipario sul Festival dei Popoli con un evento speciale: oggi sarà ospite il cantante Pete Doherty che presenterà in sala al cinema La Compagnia (ore 21) il film a lui dedicato “Pete Doherty: Stranger in my own skin” di Katia deVidas, musicista e sua compagna, e si esibirà a seguire in un live showcase acustico per il pubblico (15 euro, 12 ridotto).

L’ultima giornata del festival si apre alle 10.30 con la presentazione dei lavori del progetto "Dive" (Diversity in Visual-Essays), sei corti realizzati dai ragazzi di quattro plessi scolastici di Firenze e Pescia. Il progetto è stato coordinato dal regista Samuele Rossi (autore de "La Memoria degli Ultimi", "Indro" e "Margherita. La voce delle stelle") e dallo sceneggiatore Lorenzo Bagnatori. Da Firenze sono stati realizzati quattro corti, tutti scritti e diretti in collaborazione anche con gruppi di studenti del Liceo Pascoli: dall’Istituto Gramsci la classe prima D ha prodotto "Blu", sulle difficoltà della generazione Z e la possibilità di mettere in atto un nuovo futuro, e la classe seconda D "I ragazzi del Gramsci", sul tema dell’integrazione, mentre i ragazzi della Scuola media Montagnola presentano "Ritorno all’isola che non c’è", sull’importanza del gioco come realizzazione di sé, e la scuola elementare Petrarca porta "Eliminare le differenze? Giochiamo", una storia sull’identità di genere. La domenica si conclude con gli eventi interamente dedicati alla famiglia e ai più giovani con la sezione "Popoli for Kids and Teens". Il programma completo su www.festivaldeipopoli.org.