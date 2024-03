Pestato il vigilante che aveva chiesto lo scontrino

FIRENZE

Una spedizione punitiva nei confronti della guardia giurata di colore che fa servizio a un supermercato di via Pistoiese, alle Piagge. Botte da orbi al security che poco prima aveva “osato“ controllare lo scontrino di una sua amica. Il giudice per le indagini preliminari, Antonio Pezzuti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Beatrice Giunti e disposto la misura di custodia cautelare in carcere per F.A., 50enne, difeso dall’avvocato Neri Cappugi, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri episodi violenti e per le sue simpatie di destra. Al pestaggio avrebbe partecipato anche suo figlio, minorenne. Il security, camerunense, ebbe una prognosi di oltre quaranta giorni, con seri traumi alla testa.

L’episodio avvenne il 6 settembre scorso. Il vigilante stava svolgendo la sua solita mansione all’ingresso del supermercato. Al passaggio di una cliente, che in passato avrebbe tentato di sottrarre merce dagli scaffali, il sorvegliante chiese di esibire lo scontrino. Lei rispose insultandolo. "Negro di m., morto di fame", le parole che sarebbe state proferite, davanti anche ad altri clienti. Tra questi, una poliziotta libera dal servizio, che cercò di ristabilire la calma. Prima di andarsene, la donna promise al sorvegliante che gliela avrebbe fatta pagare. Il security si rimise al lavoro e dopo un po’ lo raggiunsero due persone, una delle quali conosceva di vista, che lo invitarono a uscire per parlare. Mentre stava imboccando la porta, viene colpito alla testa da dietro. Va giù, tramortito. Gli arrivano addosso altri colpi, da entrambi i soggetti. "Ricordo di essere caduto più volte e di essere stato colpito anche mentre ero a terra sia con calci che con pugni, indirizzati soprattutto alla testa e al volto e anche ad altri parti del corpo - ha detto alla squadra mobile della questura, che ha condotto le indagini -. Ricordo vagamente di essere stato soccorso da altre persone che mi aiutavano a rientrare nel supermercato. Ricordo anche che mi sentivo svenire e mi ero raccomandato di avvisare mia moglie perché avevo paura di morire".

ste.bro.