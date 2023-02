Pestaggio a scuola a Firenze, Betori: “Tutti siamo chiamati a trasmettere valori di vita buona contro la violenza”

L'arcivescovo Giuseppe Betori

Firenze, 26 febbraio 2023 – «Il compito educativo è particolarmente urgente in questo nostro tempo, un compito a cui tutti siamo chiamati per trasmettere valori e modelli di vita buona che contrastino ogni forma di violenza, fisica o verbale».

Il riferimento non è esplicito – almeno non quanto quello dei giorni scorsi del capo dello Stato Sergio Mattarella – e tuttavia il messaggio dell’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, pronunciato in occasione del suo saluto all’ingresso di Monsignor Giovanni Paccosi nella diocesi di San Miniato, è piuttosto chiaro.

Ovvero i fattacci del Michelangiolo, con il pestaggio ripreso da uno smartphone di un gruppo di giovani di destra ai danni di alcuni studenti del liceo classico di via della Colonna, che hanno innescato un dibattito nazionale – fatto di veleni accuse e controaccuse – che da giorni tiene banco sono l’espressione secondo il cardinale di una pericolosa deriva violenta arginabile «solo con l’impegno educativo» che «può far crescere nel rispetto dell’altro come persona e nella convivenza sociale in vista del bene comune».