Pestaggio al luna park Fermati tre ragazzini

di Fabrizio Morviducci

Un ragazzino pestato per 15 euro. Una violenza insensata quella scoppiata nell’ottobre scorso al luna park allestito durante la Fiera. L’area delle giostre venne chiusa in conseguenza di questa aggressione, che scatenò pure un pericoloso fuggi fuggi di teen agers in mezzo al traffico del viale Moro. Dopo sette mesi di indagini i carabinieri di Scandicci hanno dato esecuzione a tre misure cautelari disposte dalla procura dei minori di Firenze, per accompagnare in una comunità di accoglienza e recupero i tre presunti responsabili del gesto, due ragazzi di 17 e uno ora 18enne (era minorenne all’epoca dei fatti). I militari della Compagnia guidata dal tenentecolonnello Gianfranco Cannarile, hanno lavorato in profondità e con delicatezza al caso, fin dal giorno successivo. Il ragazzo picchiato, venne ricoverato con una frattura alla spalla. Sono stati i militari a chiarire l’accaduto, chiarendo le circostanze e le ragioni dell’aggressione. In particolare la vittima avrebbe dovuto pagare 15 euro a uno degli aggressori come saldo di una borsa contraffatta che valeva 65 euro. Per riscuotere questo debito, il creditore si sarebbe fatto aiutare da due conoscenti. Quella sera usarono ‘le cattive’ per convincere il diciassettenne a pagare. Secondo quanto accertato dall’Arma, il ragazzo sarebbe stato vittima di un pestaggio in piena regola, calci e pugni, ma anche forti colpi con un casco da motociclista. L’aggressione venne fermata dai militari, ma il ragazzino si fece molto male; Alla fine fu giudicato guaribile in 40 giorni dai sanitari del pronto soccorso, per le gravi lesioni riportate.

Adesso, due degli aggressori sono stati prelevati dalle loro abitazioni e accompagnati nella comunità di recupero; un terzo è attivamente ricercato. La loro responsabilità o la loro innocenza sarà accertata nel processo.

Di certo Scandicci difficilmente dimenticherà la notte del 15 ottobre scorso. Una notte complessa nel corso della quale carabinieri e municipale dovettero intervenire prima per soccorrere una ragazzina finita in coma etilico, e poi il ragazzo aggredito con la frattura alla spalla. Nella concitazione non mancarono neanche denunce per palpeggiamenti da parte di una giovane rimasta invischiata nel caos scatenato dalle scazzottate e dalla successiva fuga a rotta di collo di questi giovani in mezzo al viale Moro e via 78 reggimento che erano aperte al traffico. Alla fine il Comune di Scandicci decise di chiudere il luna park per l’ultimo giorno di fiera. Una decisione sofferta, arrivata peró al termine di una notte impossibile, che aveva visto quasi 2000 minorenni ritrovasi nell’area delle giostre. Da quella esperienza, scattò l’idea di ridimensionare il luna park e di inserire un controllo più capillare anche in quell’area ridotta.