Firenze, 1 aprile 2021 - Mentre in tutta Italia il coprifuoco scatta alle 22, Firenze anticipa l'obbligo di rincasare alle 20.30. Una versione piu' dura del coprifuoco e parecchio piu' lunga: fino alle 6.30 del mattino. Lo stabilirebbe una fantomatica ordinanza comunale che sta girando sui social.

Peccato che oggi sia il primo aprile e che all'amo abbiano abboccato in diversi. Tanto che alla fine tocca proprio al Comune intervenire: "In merito all'annuncio che sta girando sui social su un presunto inasprimento del coprifuoco a Firenze, l'amministrazione comunale precisa che si tratta di una fake news probabilmente legata ad un pesce d'aprile", si spiega in una nota di Palazzo Vecchio.