Borgo San Lorenzo (Firenze), 17 aprile 2018 - Il cadavere di un uomo di 87 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco ieri sera intorno alle 22,30 nel fiume Sieve, in provincia di Firenze. Sul posto anche sanitari del 118 e carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'anziano sarebbe caduto dal greto del fiume mentre stava pescando, in località Ponte D'Annibale nel comune di Borgo San Lorenzo. A dare l'allarme sono stati i familiari, che non vedendolo tornare a casa sono andati a cercarlo, trovando la sua auto parcheggiata nei pressi del luogo dove era solito pescare.