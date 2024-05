Pescaia di Ellera, comitati in rivolta: "Distrutta dai lavori per la centrale"

Residenti e Italia Nostra insorgono contro i lavori alla pescaia di Ellera. L’intervento, fatto per realizzare impianti per produrre energia elettrica sull’Arno, ha profondamente cambiato l’assetto dell’opera idraulica, che per cinque secoli ha regimentato lo scorrere del fiume, imbrigliando l’acqua verso il mulino, e in parte verso le abitazioni. "E’ stato fatto scempio di opere di ingegneria e di architettura di memoria storica, che ci contraddistinguevano e che il Presidente Giani e l’assessora Monni avevano assicurato sarebbero state valorizzate - denuncia Sandra Morelli del comitato di Ellera- La nostra era l’unica pescaia a forma di Elle. Questo aspetto caratteristico non c’è più". Una volta "riaperta l’acqua", i tecnici si sono infatti accorti che il rialzo della pescaia realizzato per la nuova centra idroelettrica non era più compatibile con la portata dell’antica gora. Per evitare erosioni e allagamenti, è stata quindi aperta una nuova cascata, abbattendo parte dell’antica costruzione. "Adesso la nostra pescaia ha la forma di una zeta rovesciata con una appendice di due monconi di cemento. Inoltre – aggiunge Monni- è quasi sempre in secca". Di "impatto rovinoso" dei lavori parla l’associazione Italia nostra che ha scritto al Comune , Regione, Città Metropolitana e Soprintendenza, chiedendo un sopralluogo con i cittadini per concordare un intervento di ripristino.

Daniela Giovannetti