Pesca l'Arte e Portala con Te, La Soffitta di Sesto Fiorentino Rilancia l'Iniziativa "Pesca l'arte e mettila da parte": 40 artisti esporranno le loro opere fino a domani, con la possibilità di acquistare un biglietto per partecipare alla pesca di un'opera. Un'iniziativa per raccogliere risorse per la galleria La Soffitta di Sesto Fiorentino.