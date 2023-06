Peruviano condannato a 8 anni per violenze sessuali sulla moglie

Violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Si è concluso con la condanna a otto anni e l’interdizione dai pubblici uffici il processo a un peruviano di 31 anni, padre di due figli. Il tribunale l’ha sospeso dalla paternità genitoriale per 16 anni disponendo una provvisionale di 10mila euro. Un processo che, come ricostruisce il legale della persona offesa, Andrea Ricci, si è dipanato su un binario civile e uno penale. Nella separazione la donna non aveva fatto cenno alle violenze e perciò ritenuta in quella sede inattendibile. "La mia difesa è stata quindi focalizzata proprio nell’evidenziare l’errore in cui erano incorsi i giudici civili, facendo emergere che la mancata indicazione di tali episodi era frutto di una scelta ponderata finalizzata a non compromettere le indagini in corso e che ad ogni modo, di tali violenze sessuali, la cliente aveva già sporto denuncia ancor prima di presentare il ricorso per ottenere la separazione", dichiara Ricci.