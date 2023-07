Sanità, la denuncia della Cgil: “Invece di assumere il personale, quadruplica la spesa per le attività aggiuntive”

Firenze, 24 luglio 2023 - E’ boom anche a Firenze dell’attività aggiuntiva del personale della sanità. La denuncia arriva dalla Fp Cgil Firenze. Ma di cosa si tratta? Per attività aggiuntiva si intendono ore di lavoro fatte extra orario ordinario che vengono retribuite con forti maggiorazioni. Ma che costringono il personale appunto a lavorare fuori dal normale orario.

“Nell’area vasta centro - accusa il sindacato, - la spesa è quasi quadruplicata negli ultimi cinque anni; basti pensare che le stesse risorse sarebbero valse 326 assunzioni. Non è più possibile mettere sotto pressione le lavoratrici e i lavoratori: è necessario modificare le norme nazionali e far sì che le aziende possano investire in lavoro stabile, per dare risposte in servizi ai cittadini”.

Guardando ai numeri, si vede che la spesa per le attività aggiuntive nelle aziende sanitarie dell’area vasta è passata dai poco più di 3milioni di euro del 2017 agli oltre 11milioni del 2022. Un incremento fortissimo.

Il paradosso, evidenziano dal sindacato, è che “queste risorse non rientrano nel conteggio della spesa del personale” e, quindi, anche se “aumenta del 270%, come sta avvenendo, a nessuno interessa”. Ecco che, secondo i calcoli della Cgil, “se le stesse aziende potessero usare quei fondi per le assunzioni, potrebbero farne il 241% in più”.

“Dopo la fase delle assunzioni avvenute durante la pandemia - affermano dalla Cgil, - la Regione Toscana sta imponendo alle aziende sanitarie di ridurre i costi del personale e quindi di non garantire il turn over, perché è ancora in vigore il tetto alla spesa del personale. Servirebbe più personale per dare adeguate risposte alle esigenze di salute dei cittadini. Per esempio, andrebbero abbattute le liste d’attesa. Invece, i vincoli imposti dal governo sono assurdi perchè non permettono di assumere ma fanno spendere di più. Una situazione paradossale”.