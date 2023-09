Personale di Magazzini autore dell'etichetta a Impruneta: Festa dell'Uva

Il golfo di Baratti e il mare sullo sfondo sono protagonisti della 38° Etichetta d’Autore realizzata da Salvatore Magazzini. E’ stata presentata all’inaugurazione della personale dell’artista al museo dell’Uva in piazza Buondelmonti: intitolata "Mauritania e…", con le sue 38 opere in mostra per lo più ad olio, curata da Tullio Del Bravo, rappresenta una parte del percorso di viaggio, di vita e artistico di Magazzini sulla scia delle proprie radici. In uno dei dipinti c’è anche Marrakech: "Lì sono stato spesso e ho tanti amici – spiega - che hanno visto le proprie case distrutte. Sono molto legato a quella terra e a quel popolo per il quale provo un grande senso di gratitudine". Presentata anche la coppa che andrà al rione vincitore della 97° edizione della Festa dell’Uva, realizzata dall’artigiano Andrea Pesci della fornace Pesci Giorgio e Figli.

Manuela Plastina