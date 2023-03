Perseguitati dai cinghiali Da soli o in piccoli branchi scorrazzano anche in città

di Rossella Conte

Nella zona fra l’Antella e Bagno a Ripoli, nei pressi di via del Carota, le orme dei cinghiali perseguitano chi ci vive. C’è chi racconta di essersi ritrovato l’animale al cancello di casa, chi rovistare nei sacchi del sudicio. Chi di essere riuscito a salvare a pelo il proprio quattro zampe. "Il mio cane è stato aggredito, è vivo per miracolo ma ora ha paura a uscire. Ha perso due denti e ha cinque punti sulla pancia" racconta un residente. I cinghiali sono nelle nostre campagne, periferie, persino in città. Si muovono in branco, cuccioli e adulti, in cerca di cibo e rifiuti. Dalla zona da Bagno a Ripoli, a Fiesole fino ai quartieri più periferici fiorentini. A Firenze ormai non passa giorno senza che qualcuno avvisti gli animali scorrazzare indisturbati, con grandi rischi per i cittadini. L’ultimo avvistamento risale a Sorgane dove quattro cinghiali in ’libera uscita’ hanno scelto i giardini di via Brenta per una gita fuori porta. La sorpresa però – non è la prima a dir la verità anche se nella zona in tempi recenti si erano limitati a un esemplare, massimo due – non è stata particolarmente gradita dagli abitanti del popoloso quartiere, ultimo lembo fiorentino prima del confine comunale con Bagno a Ripoli. Ma le segnalazioni che arrivano dagli agricoltori e da chi ci vive sono tante. Le abbiamo messe insieme a quelle delle associazioni degli agricoltori e abbiamo stilato una mappa delle zone sos.

Bagno a Ripoli detiene il primato con avvistamenti di cinghiali che scorrazzano sia dalla zona del Viola Park che del cimitero. Sono diversi gli episodi degli incontri indesiderati anche nella frazione delle Cave di Maiano e a Compiobbi. Qui, l’animale si è spinto fino alla scuola materna. Poco dopo l’allarme, gli agenti della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze sono arrivati sul posto, messa in sicurezza la zona e verificata la pericolosità della situazione per la pubblica incolumità, il cinghiale è stato abbattuto.

Una famiglia di ungulati è stata anche vista mentre scorrazzava lungo il Mugnone, nel quartiere di Novoli, come denunciato dall’associazione Cittadini attivi San Jacopino. "Erano in cinque, li abbiamo visti dalle finestre di viale Redi. Mai successo niente del genere" racconta il presidente Simone Gianfaldoni. Nella mappa non mancano gli avvistamenti nei pressi degli ospedali di Careggi, Torregalli e persino in viale De Amicis.

Insomma, i branchi di cinghiali si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi, distruggono i raccolti e rappresentano una seria e costante minaccia per le comunità e per la sicurezza stradale con la Toscana che ha il tragico primato per morti (3) ed incidenti stradali (20) causati dagli ungulati nel 2022, come emerge da un’indagine Coldiretti Toscana. Un’emergenza che non riguarda più soltanto il mondo agricolo ma tutta la comunità. "La situazione è fuori controllo da un bel pezzo ormai ed è peggiorata con la siccità che fa seccare i raccolti e asciuga i torrenti spingendo i branchi sempre più verso i centri urbani a caccia di cibo e di acqua – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana - I bassi livelli dei fiumi permettono agli animali di attraversarli con più facilità aumentandone le possibilità di spostarsi da una zona all’altra".