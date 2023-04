Pericolo in via delle Croci Cartelli anziché riparazioni

di Fabrizio Morviducci

Ci sono buche profonde anche di 30 centimetri. Siamo in via delle Croci, dove i cittadini protestano da tempo per chiedere al comune una manutenzione per mettere in sicurezza la strada. Che non è solo una via in collina. Ma viene utilizzata come alternativa alla provinciale di Mosciano e alla Volterrana quando i pendolari si muovono verso Firenze. Lungo il tracciato vivono una quarantina di famiglie; ogni giorno corrono notevoli rischi per gli avvallamenti sull’asfalto ormai quasi inesistente e per l’attraversamento di ungulati che mette in pericolo la loro vita soprattutto se viaggiano in motorino. "L’ultima asfaltatura – racconta uno dei residenti – risale ad oltre 30 anni fa. Era il settembre 1991. Da allora non stata fatta alcuna manutenzione. Il fondo stradale ormai è inesistente e la strada è impraticabile per le buche e i dossi che si sono formati.

Il Comune la scorsa estate, forse per salvaguardarsi dalle numerose denunce e richieste di danni, ha costellato la strada di cartelli di pericolo: pericolo per il ghiaccio, per i dossi, per l’attraversamento di animali". La situazione è davvero assurda: in alcuni tratti erano stati messi dei pozzetti per raccogliere le acque pluviali ma le griglie sono state rubate praticamente da anni, e da allora sono rimasti aperti con un rischio enorme per chi cammina ai lati della strada.

"La situazione di questa strada è assurda – raccontano ancora i residenti – anche se ci chiamano privilegiati perché stiamo in collina. Non abbiamo allacciamento all’acquedotto né alla rete del gas, non esiste illuminazione pubblica, neanche vicino alle abitazioni, né siamo serviti da mezzi pubblici. Sulla questione dell’acqua poi è davvero assurdo quello che dobbiamo vivere: ogni estate restiamo a secco; da cinque anni non abbiamo più neanche il supporto delle autobotti comunali che, dietro pagamento, facevano i viaggi per riempire le cisterne dei singoli". I residenti si chiedono come mai, per esempio, i servizi non siano portati con il Pnrr. L’amministrazione ha puntato recentemente a una serie di interventi in collina: tra Marciola e Rinaldi. Strade che sono più grandi di via delle Croci. Ma il piano di manutenzione del comune non prevedeva via delle Croci. Vedremo quali saranno i tempi di risposta dell’amministrazione, quando pianificherà la manutenzione della strada. Una manutenzione corposa visto che si dovrà mettere mano anche al fondo stradale e non ci sono vie alternative per l’accesso alle abitazioni.