Pergola, ricorso al Tar. Violazioni di legge e sottovalutata la direzione artistica di Massini

Errori evidenti nell’applicazione della legge, ovvero il decreto ministeriale 463 del 23 dicembre 2024, e una "clamorosa" sottovalutazione della stagione artistica firmata da Stefano Massini. Sono questi i punti salienti su cui si basa il ricorso al Tar del Lazio presentato dalla Fondazione Teatro della Toscana contro il declassamento della Pergola e delle sale di Rifredi e Era di Pontedera. "Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall’inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l’onorabilità" va dritta la sindaca di Firenze Sara Funaro e presidente della Fondazione. "Come si evince dal ricorso e dalla lettura dei verbali è palese che le motivazioni addotte dalla commissione sono totalmente pretestuose e non supportate né sotto il profilo tecnico né sotto quello artistico, e che ci sia un attacco senza precedenti a un’istituzione culturale dalla lunga e importante storia come il Teatro della Toscana e alla sua direzione artistica" ribadisce Funaro.

Ma vediamo nel dettaglio. Tra gli elementi contestati, c’è la scelta della Commissione consultiva per il teatro del Mic di ritenere "non valutabile" sotto il profilo della qualità artistica il progetto triennale presentato dalla Fondazione, conseguentemente di non attribuire allo stesso un punteggio. Ma il decreto ministeriale, ricorda la Fondazione, prevede che "la valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti". Da qui "la illegittimità della valutazione sia per violazione della norma citata che per carenza assoluta di motivazione" si legge nel ricorso dove la Fondazione ricorda come Massini sia "una figura di statura artistica e culturale eccezionale, riconosciuta a livello mondiale".

Secondo la Fondazione è stato, poi, censurato presupposto su cui poggia la valutazione, vale a dire che la domanda presentata dalla Toscana sarebbe stata "generica e lacunosa" su molte produzioni relative alle annualità 2026 e 2027. Di tutta risposta la Fondazione ribatte che la normativa non prevedeva la presentazione di programmi dettagliati per le produzioni degli anni successivi mentre era tenuta a presentare un progetto triennale di carattere generale. Inoltre la Commissione – sempre secondo quanto riporta il ricorso – ha fondato la propria valutazione unicamente esaminando il file elaborato dalla Fondazione e relativo al progetto triennale, che avrebbe però dovuto essere redatto entro i limiti stringenti dei 15.000 caratteri: "al contrario, essa ha omesso di considerare la corposa documentazione relativa alla programmazione artistica della prima annualità – anch’essa predisposta in sede di presentazione della domanda – mediante la quale sono stati forniti, per il primo anno, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica". Trattasi, come previsto dal decreto ministeriale, di sette specifiche schede (una per ciascuna delle sette sotto-voci in cui è articolata la ’Qualità Artistica’) che costituiscono i parametri tassativi su cui la Commissione avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio qualitativo e che contenevano una disamina dettagliata di tutti gli aspetti della programmazione 2025. Quindi, per la Fondazione "l’affermazione secondo cui il progetto sarebbe altamente generico e lacunoso non costituisce una motivazione, bensì una mera clausola di stile priva di qualsiasi contenuto esplicativo. Un giudizio negativo non può risolversi in una apodittica affermazione di disvalore, ma deve essere supportato da argomentazioni concrete che permettano al destinatario di comprendere le ragioni della reiezione". La Fondazione attacca la Commissione anche per aver "esorbitato dai poteri attribuitile dalla legge, atteso che, dovendo esprimere una valutazione di carattere prettamente tecnico-artistico sulla qualità del progetto artistico, sulla direzione, sulla continuità del nucleo artistico, si è spinta sino a sindacare la sostenibilità economica del progetto artistico della Fondazione, in palese elusione con le disposizioni del decreto ministeriale".

Nel presentare ricorso, la Fondazione ha anche avanzato richiesta di sospensiva, evidenziando il danno economico che subirebbe se venisse confermata l’esclusione dal novero dei teatri nazionali, con la conseguente perdita del contributo finanziario destinato a sostenere le attività del triennio 2025-2027. Un danno – rimarca la Fondazione – non solo di "mera perdita economica" ma anche una "lesione del diritto della Fondazione a svolgere la propria missione culturale, al quale dovrebbe aggiungersi un danno all’immagine e alla reputazione che avrebbe, in aggiunta a quanto non sia già avvenuto, un’eco significativa nel territorio nazionale e non solo". Funaro, poi, sottolinea un altro aspetto: "La commissione ha continuato a operare con tre membri dimissionari, una cosa mai successa e continuando ad escludere la domanda a priori nonostante l’invito da parte del Ministero ad esprimersi con la valutazione numerica, confermando, quindi, il pregiudizio e la strumentalità delle decisioni”.Andremo avanti a sostenere e valorizzare il Teatro della Toscana, a tutela di un punto di riferimento culturale, dei lavoratori, dell’onorabilità di una grande istituzione e della città di Firenze".

