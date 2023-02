Pergola e Théâtre de la Ville, per attori europei

Stretta di mano fra Firenze e Parigi nel segno del teatro. E’ nato alla Pergola il progetto “L’attrice e l’attore europei”, la nuova sfida comune del parternariato tra il Teatro della Toscana e il Théâtre de la Ville di Parigi, avviato cinque anni fa.

Il progetto è ispirato ai valori “fondanti e ineludibili” di questo lavoro fortemente condiviso da cui comincia la nuova vita della Fondazione Teatro della Toscana e il suo nuovo modo di fare teatro. Attraverso la ricerca di nuove forme pedagogiche, e con la tensione di rinnovamento che ha ispirato teorici del teatro come Jacques Copeau, si afferma l’impegno di formare una figura di interprete capace di superare tanto i confini nazionali quanto le barriere linguistiche. Un “attore aumentato”, un attore engagé, che impegni e si impegni, in campo artistico, sociale, anche su questioni sanitarie e scientifiche; un attore in grado di far parte di troupe di nazionalità diversa.

Primo esito sperimentale del progetto “L’attrice e l’attore europei” sarà l’inserimento nel cast di “Ionesco Suite” di attrici e attori del Teatro della Toscana scelti tra i diplomati della Scuola Costa e di Oltrarno, uno per replica, al termine di due momenti di lavoro realizzati a Firenze da attrici e attori del Théâtre de la Ville di Parigi - Gérard Mallet, Stephane Krähenbühl e Jauris Casanova, con Julie Peigné e da Emmanuel Demarcy-Mota, e con prove finali a Parigi.

“Ionesco Suite” (nella foto) è stato scelto in quanto spettacolo identitario del Théatre de la Ville di Parigi. Dal 30 marzo al 6 aprile al Teatro della Pergola andrà in scena con la regia di Emmanuel Demarcy-Mota e con la partecipazione delle giovani attrici e dei giovani attori del Teatro della Toscana.

Domenica 2 aprile è in programma una replica speciale con gli studenti di medicina dell’Académie Culture-Santé dedicata alle patologie dei personaggi di Eugene Ionesco.

"Questo è un altro passo che facciamo con il Théâtre de la Ville di Parigi - ha detto il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana Marco Giorgetti -. Nel contempo, seguendo i valori della Carta 18-XXI, ci apriamo anche all’Africa e organizzeremo una giornata di incontro a Firenze". Per il direttore del Théâtre de la Ville di Parigi Emmanuel Demarcy-Mota, "la questione europea è importante perché siamo in Europa e cerchiamo di avere cura di ciò che è vicino a noi. Al tempo stesso vogliamo creare uno spazio in cui Europa e Africa siano un unico continente".