Pergola declassata, arriva il ricorso al Tar da parte della Fondazione

Firenze, 18 settembre 2025 – Prosegue la battaglia per difendere la Pergola.

“Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall'inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l'onorabilità”. Lo afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro, che è anche presidente della Fondazione Teatro della Toscana. La Fondazione ha proceduto, come annunciato fin dall'indomani dell'avvenuto declassamento da parte del Mic, a proporre ricorso al competente del Tar del Lazio.

“Come si evince dal ricorso e dalla lettura dei verbali, è palese che le motivazioni addotte dalla commissione siano totalmente pretestuose e non supportate né sotto il profilo tecnico né sotto quello artistico - spiega il sindaco Sara Funaro in una nota - e che ci sia un attacco senza precedenti a un'istituzione culturale dalla lunga e importante storia come il Teatro della Toscana e alla sua direzione artistica”.

"Ricordiamo che la Pergola è uno dei più antichi teatri d'Italia, vanta una storia secolare e dal suo palcoscenico si sono alternati i più grandi registi e attori italiani - spiega ancora la sindaca -. Noi continueremo a portare avanti tutte le attività che abbiamo programmato perché il nostro teatro rimane un'eccellenza e i fiorentini lo sanno. Un altro aspetto che voglio sottolineare è che la commissione ha continuato ad operare con tre membri dimissionari, una cosa mai successa, e continuando ad escludere la domanda a priori nonostante l'invito da parte del ministero ad esprimersi con la valutazione numerica, confermando, quindi, il pregiudizio e la strumentalità delle decisioni».

"Andremo avanti nel sostenere e valorizzare il Teatro della Toscana, a tutela di un punto di riferimento culturale, dei lavoratori, dell'onorabilità di una grande istituzione e della città di Firenze”, conclude Funaro.

Il Teatro della Toscana riunisce, ormai da alcuni anni, tre strutture, cioè lo storico Teatro della Pergola di Firenze più il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di Pontedera (Pisa).