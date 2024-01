Performance dei Kinkaleri all’Accademia

La Galleria dell’Accademia di Firenze, domani (ore 19) ospita "AcrossKissKissYou", una performance site-specific, ideata dai Kinkaleri appositamente per gli spazi del museo. "Mi piace vedere la Galleria come uno spazio aperto e attento a differenti espressioni artistiche" sottolinea il direttore della Galleria Cecilie Hollberg. "È un luogo che preserva i capolavori della storia dell’arte ma è altresì contemporaneo e si rivolge a pubblici diversi. L’azione performativa dei Kinkaleri, attraverso linguaggi e modalità espressive del tempo presente, si relaziona con i capolavori di Michelangelo, come i Prigioni e il David, dandone un’inedita lettura" dice Hollberg. Ingresso gratuito su prenotazione:https://www.eventbrite.com/e/biglietti-acrosskisskissyou-kinkaleri-alla-galleria-dellaccademia-di-firenze-803929293157.