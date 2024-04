Perfetti Ricasoli, il triste primato di pericolosità

Nel 2023 la Mezzana Perfetti Ricasoli, sul territorio di Sesto, ha conquistato un poco lusinghiero record. Quello di maglia nera per numero di incidenti (28 in totale) sovvertendo la classifica che, da sempre, vedeva sul primo gradino del non ambito podio via Lucchese, strada ad alto scorrimento dell’Osmannoro. L’anno prima su via Lucchese erano stati refertati dalla municipale ben 36 sinistri contro i 16 della Perfetti Ricasoli Mezzana, ora i numeri sono ribaltati. Sull’asse attrezzato che collega Sesto con Prato è stato purtroppo alto anche il tributo di sangue. Poco dopo di un mese fa un incidente mortale dalla dinamica a dir poco particolare: un carrello di rimorchio a due assi dal camion di un giostraio che si era staccato aveva preso in pieno l’auto che proveniva dalla direzione opposta. Per il conducente, un 62enne di Prato, ogni tentativo di soccorso era stato inutile. Nel 2021 era stata invece una 51enne, passeggera di un’auto, a perdere la vita in un frontale. Ieri l’ennesima tragedia, la morte del 28enne Stefano Mamone. Senza contare i tanti incidenti con feriti anche gravi.

Una strada, dunque, ad alta incidentalità quella gestita dalla Città Metropolitana di Firenze, sicuramente anche per l’altissimo volume di traffico quotidiano: "Occorrerà verificare nel dettaglio il tipo di incidenti accaduti sulla Mezzana Perfetti Ricasoli – dice il comandante della polizia municipale di Sesto Stefano Bagnoli– per avere un quadro più preciso : ci sono stati diversi tamponamenti, ad esempio, e anche dei frontali nei casi più gravi. Per quanto ci riguarda pubblicizziamo sempre quello che accade agli Uffici Mobilità del Comune e della Città Metropolitana e si può segnalare il ripetersi frequente di episodi per far riflettere i progettisti su eventuali soluzioni strutturali oppure intervenire con attività di controllo della velocità anche se non sempre la velocità è la causa principale degli incidenti. In realtà l’aumento dei sinistri lungo questa direttrice, che ha caratteristiche di strada extraurbana e di notte non è illuminata, deriva dal fatto che qui si è trasferita la maggior parte del traffico delle arterie principali del territorio, da viale Pratese a via Lucchese".

Sandra Nistri-Lisa Ciardi