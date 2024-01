Peretola, Roma assicura 50 milioni. Ma la Sinistra agita i sonni del Pd

Roma assicura i 50 milioni di risorse (già previsti) per il potenziamento dello scalo aeroportuale di Peretola e in due balletti nel centrosinistra si riapre la cicatrice faticosamente medicata dalle mediazioni politiche degli ultimi mesi utili ad allargare a sinistra la coalizione a sostegno della dem Sara Funaro, candidata a sindaco.

La contingenza tra la notizia fatta trapelare dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Sull’aeroporto di Firenze sono "salvi i fondi per l’ampliamento dello scalo") e i mal di pancia malcelati di questi giorni all’interno della coalizione ha innescato così un nervosismo generale. Sotto la cenere d’altronde la brace c’è. E il tizzone più grande e rovente (se non altro per il peso percentuale che può portare in dote a Funaro, un 4-5%) è quello di Sinistra Italiana, notoriamente contraria (come Volt e Verdi il cui apporto in termini di voti è comunque sulla carta assai inferiore) alla nuova pista di Peretola. SI, già non esattamente entusiasta del recente appello/apertura di Sara Funaro al leader Iv Matteo Renzi ("Battiamo insieme l’unico nemico vero, la destra"), da sempre favorevolissimo – come il Pd d’altronde – al potenziamento di Peretola rischia ora di diventare un problema per il Pd.

Riavvolgiamo il nastro. Ieri la notizia da Roma: "Il decreto mille proroghe, approvato a fine dicembre, contiene una norma che sposta, su proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini, il termine per il compimento degli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento al 31 dicembre 2024" (la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri, nell’ottica di adeguare spazi operativi e livelli di servizio ndr) le parole ufficiali arrivate dal ministero. La decisione, si aggiunge, "conferma l’attenzione di Salvini per le esigenze dei territori". I soldi, di fatto, fanno sapere da Toscana Aeroporti, garantiranno la copertura economica necessaria ai cantieri (che dovrebbero partire durante l’estate) una volta che sarà dato l’ok ufficiale al progetto.

Nel pomeriggio Renzi commenta la notizia favorevolmente senza comunque dare troppo peso allo ’sforzo’ del governo. "Salvini ha fatto proprio bene, ma l’aveva già fatto l’anno scorso mi sembra, figuriamoci: il tema centrale è che anziché andare avanti con le proroghe, questo aeroporto va fatto" le parole del leader di Italia Viva che sembrano da tradurre un po’ così: ’Ci mancava solo che togliessero i soldi a Peretola..’.

Tempo zero però Sinistra Italia di Sesto Fiorentino dirama una nota al vetriolo: "Salvini corre in aiuto a Renzi e Carrai e mette sul piatto 50 milioni di euro pubblici per la nuova pista dell’aeroporto – si legge – dopo il Ponte sullo Stretto, il ministro dei trasporti si conferma uno specialista in opere inutili da inserire tra le priorità da realizzare a spese di tutti i cittadini, mentre continuano tagli a sanità, istruzione e welfare".

"Non ci sorprende – si legge ancora – che ad avanzare la richiesta sia stato proprio Renzi, ormai perfettamente a suo agio con la destra al governo e sempre ben disposto quando si tratta di curare gli interessi di pochi a danni di quelli di molti, che si tratti di qualche sceicco o di Marco Carrai, una figura che a Firenze conosciamo bene".

In serata il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti prova a smorzare i toni: "Per noi il potenziamento di Peretola è un’opera inutile rappresenterebbe un danno ambientale, ma al momento le cose che legano la coalizione costruita intorno a Sara Funaro sono molto più di quelle che dividono. E poi la nuova pista non si farà mai, rispunterà fuori un altro masterplan...". Insomma palla rinviata lontana dall’area di rigore prima che l’azione diventi troppo pericolosa per la coalizione. In attesa del prossimo cross...