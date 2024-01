Peretola, Giovanni Galli attacca: "Rumore e sforamenti notturni. Indignati dal disinteressamento"

All’aeroporto di Firenze "migliaia di cittadini sono ancora alle prese con il rumoroso sorvolo degli aerei e lo sforamento negli atterraggi notturni: siamo indignati dall’atteggiamento di palese disinteresse da parte del presidente Giani e dell’ad di Toscana Aeroporti, Naldi, riguardo alla problematica del pluriennale inquinamento acustico che, da piu di 30 anni, sta tormentando migliaia di residenti nei pressi dello scalo". Lo afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, il quale riferisce che "una mia ennesima interrogazione sul tema, ha voluto nuovamente sollevare la palese criticità, accentuata ancor di piu dai continui e inaccettabili sforamenti negli atterraggi notturni, ormai diventati una regola e non un’eccezione e dove anche Enac ha evidenti responsabilità". Galli conclude: "Sono mesi che chiediamo di poter interloquire, in Commissione, con l’ad di Toscana Aeroporti, ma non ci ha ancora degnato della sua presenza".