Pereira, disposto nuovo sequestro di 126mila euro

Per la seconda volta il tribunale del Riesame di Firenze ha sequestrato 126 mila euro ad Alexander Pereira, ex sovrintendente del teatro del Maggio musicale fiorentino. C’è il rischio, secondo i giudici, che quel patrimonio venga disperso e sia impossibile recuperarlo nell’eventualità di una sentenza definitiva limitatamente all’accusa di peculato.

Nei giorni scorsi, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Pereira contestando non solo il reato di peculato per le spese sostenute a carico della Fondazione del Maggio senza che fossero previste nel contratto, ma anche di malversazione per aver utilizzato, in maniera impropria, i 35 milioni messi a disposizione dal Fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici - sinfonici.

Con quei soldi, secondo l’accusa, l’ex sovrintendente avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli correttamente al rafforzamento del patrimonio della Fondazione. Ora l’udienza preliminare si aprirà il 30 maggio di fronte al gup Angela Fantechi. L’inchiesta, partita lo scorso 2022, fu innescata da un’interrogazione a Palazzo Vecchio dove FdI chiedeva spiegazioni su 60 mila euro spesi con la carta di credito della Fondazione Maggio Musicale per viaggi aerei e cene al ristorante.

Nel giugno scorso, il Riesame aveva disposto il sequestro preventivo di 126 mila euro sui conti di Pereira, ribaltando una decisione del gip. Poi la Cassazione, a novembre scorso, ha annullato il sequestro disponendo un nuovo giudizio. Ora la nuova decisione del Riesame.