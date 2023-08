Perdite e accuse sui finanziamenti Scontro fra De Blasi (M5S) e Publiacqua

"Ingenti perdite" e accuse sui finanziamenti. Il M5S, attraverso il capogruppo a Palazzo Vecchio Roberto De Blasi, getta ombre sulla gestione di Publiacqua, la cui presidenza è passata recentemente da Lorenzo Perra a Nicola Perini. Accuse rispedite al mittente da parte di Publiacqua. De Blasi afferma di aver "studiato i bilanci di sostenibilità 2021-2022 dell’azienda" e di aver "scoperto che l’andamento delle perdite dell’acquedotto si è ridotto di poco più dello 0,3% dal 2021 al 2022. Una percentuale del tutto esigua". Non è tutto. "Abbiamo scoperto – attacca De Blasi – che Publiacqua ha ottenuto un finanziamento pubblico di 50 milioni di euro per la realizzazione di interventi su 12 comuni del territorio che gestisce, tra cui il Comune di Firenze, con una previsione di riduzione del 35% di dispersione dell’acqua potabile e il risparmio di circa 25 milioni di metri cubi d’acqua, pari a più di un terzo della capienza del lago di Bilancino. "A fronte di questi finanziamenti, però, gli investimenti previsti da Publiacqua per l’area fiorentina, anziché aumentare negli anni, sembrano diminuire, passando da 21,3 milioni di euro del 2020 ai 16,8 milioni di euro del 2022".

Tra le accuse di De Blasi anche il fatto che "dal 2021 al 2022 si è ridotto di oltre 7 milioni di euro il volume di investimento complessivo previsto da Publiacqua per la riduzione delle perdite". "La situazione appare dunque del tutto confusa: da una parte, infatti, Publiacqua ottiene finanziamenti pubblici per ridurre le dispersioni di acqua ma dall’altra riduce gli investimenti". Il M5S ha annunciato di aver presentato un’interrogazione in Comune perché i vertici di Palazzo Vecchio devono "avere un atteggiamento attento e responsabile nei confronti di questo tema. All’interno di Publiacqua filtra una certa irritazione per l’uscita di De Blasi. Una uscita che, soprattutto in riferimento al bilancio di sostenibilità, viene considerata "assolutamente parziale". "Gli investimenti 2022 di Publiacqua ammontano a 99,7 milioni di euro, superiori addirittura del 13% a quanto previsto dal Piano degli Investimenti. Significa circa 80 euro per abitante". Media che, viene sottolineato dall’azienda, "è ben superiore a quella nazionale di 62 euro per abitante". "De Blasi lo sa, Publiacqua non gestisce solo l’acquedotto di Firenze – si replica ancora dall’azienda -. Il nostro territorio è composto da 46 comuni e gli investimenti sono ogni anno destinati a migliorare il sistema acquedottistico di tutte queste municipalità, e non solo del Comune di Firenze. Leggere unicamente il dato dell’area fiorentina è quindi errato e fuorviante perché tale dato può dipendere da fattori esogeni e congiunturali".

Niccolò Gramigni