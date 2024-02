Perdita d’ossigeno, arrivano i pompieri

Intervento dei vigili del Fuoco, ieri mattina presto, all’Ospedale Serristori di Figline Valdarno, in piazza 25 Aprile. Ad operare, dopo l’allarme lanciato, è stata la squadra del comando di Firenze, Distaccamento di Figline Valdarno, allertata e giunta sul posto, intorno alle 6,40, per la segnalata fuoriuscita di ossigeno in un locale della Radiologia della struttura sanitaria. I vigili del Fuoco hanno subito effettuato il controllo nella stanza constatando che da una utenza dell’ossigeno a parete usciva il gas per un problema all’attacco a baionetta. Individuato il problema, che avrebbe potuto provocare gravi danni, la squadra presente sul posto ha trovato e chiuso la valvola di intercettazione dell’ossigeno bloccando così la fuoriuscita e ha poi proceduto ad areare il locale per sicurezza. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte ed i locali nei quali si era verificata la perdita sono poi tornati fruibili e a disposizione dei sanitari.